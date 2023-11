Borghi più belli d’Italia, nominata nuova rappresentante per la frazione: ecco chi è

Manciano (Grosseto). È Maria Mecarozzi la nuova rappresentante dei Borghi più belli di Italia per Montemerano.

La nomina è avvenuta in questi giorni e a congratularsi con Mecarozzi è lo stesso sindaco di Manciano, Mirco Morini: “Siamo grati a Letizia Gabelli per il lavoro svolto fin qui e do il benvenuto a Maria Mecarozzi per il ruolo si appresterà ad affrontare per questo meraviglioso borgo. Montemerano è uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio dal punto di vista paesaggistico, culturale, enogastronomico. Siamo felici che una donna preparata come Maria possa portare in alto il nome di Montemerano”.

Maria Mecarozzi è nata a Manciano nel 1980 ed è residente a Montemerano. “La forte passione e lo stretto legame che ho con il mio territorio fin da ragazza – dichiara Maria Mecarozzi – hanno fatto nascere in me la voglia di crearmi un’opportunità per valorizzare quanto di eccellente c’è da scoprire e proporre. Tutto questo mi ha portato, dopo gli studi di architettura, a lavorare nell’ambito della logistica e dell’organizzazione di eventi privati e aziendali incentrati sull’autenticità della nostra terra, sulla bellezza intesa anche come ricchezza di valori che animano noi maremmani, sulle tradizioni e le peculiarità enogastronomiche ed artigianali di questi luoghi. Mi piace cogliere stimoli da qualunque situazione e capire dove e come posso applicare ciò che ho appreso empiricamente. La passione originaria per il luogo in cui sono nata ha fatto sì che il mondo dell’enogastronomia e del turismo diventassero i miei punti di interesse. Sono onorata di rappresentare Montemerano in Italia e sono sicura che attraverso l’associazione dei Borghi, il nostro paese crescerà ancora di più. Attraverso questa esperienza avrò la possibilità di affiancare la pro loco di Montemerano nel grande lavoro che già sta facendo, quello di promuovere e valorizzare il territorio in ogni aspetto“.

Anche l’assessore al turismo del Comune di Manciano, Andrea Caccialupi, accoglie la rappresentante dei Borghi più belli d’Italia: “Congratulazioni a Maria perché farà da ponte tra le bellezze e le attività economiche del territorio con l’associazione Borghi più belli d’Italia, che ha lo scopo di promuove i paesini caratteristici italiani nel mondo. Montemerano è uno di questi: meta turistica per eccellenza, dove il vivere lentamente fa da cornice al fluire delle stagioni”.