Pitigliano (Grosseto). Il Comune di Pitigliano ha avviato un percorso per l’istituzione del Consiglio comunale dei giovani: lunedì 9 ottobre scade il termine per poter presentare le liste.

Il Consiglio comunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza, composto da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

“E’ uno strumento di cittadinanza attiva che consente ai giovani di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio – commenta Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili – ed è un’opportunità importante per esprimere opinioni e idee e per avanzare proposte diventando più incisivi sulla vita sociale, culturale e politica di Pitigliano, in particolare sulle politiche giovanili. Per questo auspichiamo la partecipazione ampia di ragazzi e ragazze del nostro territorio, ricordando che si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste e che è possibile partecipare sia avanzando la propria candidatura, sia come elettore, andando a votare quando si terranno le elezioni.”

“Il Consiglio comunale dei giovani – aggiunge Alessandro Polidori – potrà presentare delle proposte di deliberazione al Consiglio e alla Giunta di Pitigliano e potrà esprimere parere preventivo non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale, dal sindaco o dalla Giunta che riguardano i giovani e la condizione giovanile”.

Per chi fosse interessato a partecipare, il regolamento del Consiglio comunale dei giovani è pubblicato al seguente link: https://www.comune.pitigliano.gr.it/regolamenti/RegolamentoConsiglioComunaleGiovani.pdf

Informazioni: alessandropolidori00@gmail.com