Smart working: Pitigliano scelta per partecipare ad un progetto nazionale

Pitigliano (Grosseto). Banda larga, affitti economici e una rete di servizi che consentono di vivere e lavorare lontano dall’ufficio in un ambiente di una bellezza straordinaria e più a misura d’uomo.

Sono questi gli ingredienti che rendono i piccoli borghi d’Italia appetibili per i lavoratori digitali di tutto il mondo. Ne sono consapevoli i fondatori di Kino Italy, un progetto italiano, ma di respiro internazionale, che nasce nel 2022 dall’incontro tra Andrea Mammoliti e Serena Chironna. Entrambi, dopo le esperienze lavorative rispettivamente a Shanghai e Londra, hanno cominciato ad avvicinarsi al lavoro da remoto sentendo la necessità di esplorare fuori dalle grandi città, borghi e piccoli paesi, in cui poter vivere e lavorare diventando ‘abitanti temporanei’ di quei luoghi. Hanno così creato una comunità di “remote workers”, desiderosi di scoprire le bellezze più nascoste dell’Italia.

Dopo il progetto pilota in Basilicata, in breve tempo sono diventati 60 i partecipanti alla community di Kino Italy che hanno fatto questa esperienza, con un totale di 7 progetti già realizzati, dopo la Basilicata, anche in Puglia e in Toscana. Nel 2023 Kino Italy ha scelto la bellissima Pitigliano: sono già 11 i lavoratori da remoto che hanno aderito alla proposta di trasferirsi nella Città del Tufo, dal 15 ottobre all’11 novembre, per un mese circa, vivendo nel centro storico del borgo e avendo a disposizione uno spazio comune di lavoro.

“Abbiamo già 11 partecipanti, provenienti da 4 Paesi diversi, che non vedono l’ora di vivere questa esperienza in Maremma, nella Città del Tufo, e il numero potrebbe salire – spiegano Andrea Mammoliti e Serena Chironna, di Kino Italy –. La scelta di questa meta nasce da un incontro tra Kino e la guida ambientale Lorenzo Terzoli, che ormai più di un anno fa ha preso contatti con Kino con l’intenzione di creare questo progetto. Tutti noi ci siamo subito innamorati del posto ed è venuto naturale fare il passo successivo considerando l’interesse diffuso della community e la disponibilità e accoglienza riscontrate sul territorio, a partire dall’amministrazione comunale, nella persona del sindaco, che, insieme a Lorenzo Terzoli. ci hanno aiutato a prendere contatti per mettere in piedi il progetto. Oltre a lavorare da remoto, i protagonisti di questa esperienza potranno approfondire la conoscenza di Pitigliano partecipando a svariate attività legate all’artigianato locale, alla scoperta della civiltà etrusca e del territorio a tutto tondo, attraverso le escursioni”.

“Il Comune di Pitigliano è felice di ospitare la community internazionale di Kino Italy – commenta il sindaco, Giovanni Gentili –perché riteniamo che sia un’esperienza sociale, di scambio e di arricchimento culturale molto interessante per gli abitanti del nostro comune, che avranno modo di entrare in contatto con lavoratori provenienti da diversi Paesi, interessati a vivere appieno i luoghi interagendo anche con la comunità locale. Un’iniziativa che l’amministrazione comunale accoglie a braccia aperte anche perché si tratta di un soggiorno di un gruppo di persone che avviene nella cosiddetta bassa stagione, in un periodo lontano dal picco delle presenze turistiche. Progetti di questo tipo possono contribuire ad allungare la stagione turistica, se reiterati nel tempo, portando quel turismo considerato ‘buono’, della lunga permanenza, rispetto al mordi e fuggi che ormai si registra sempre di più. E potrebbero di conseguenza creare indotto economico sul territorio, non solo per chi affitta le case, ma anche per altre attività locali.“

Nella foto: escursione del gruppo Kino Italy a Pitigliano nell’ottobre 2022.