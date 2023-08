“Pitigliano sei tu”: il Comune indice le elezioni per il Consiglio comunale dei giovani

Pitigliano (Grosseto). “Pitigliano sei tu”, è questo lo slogan che è stato scelto dal Comune di Pitigliano per invitare i giovani a partecipare attivamente alla costituzione del Consiglio comunale dei giovani di Pitigliano, in vista delle elezioni che si svolgeranno ad ottobre.

È stata inviata, in questi giorni, una lettera ai ragazzi residenti nel territorio comunale, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in cui è riportato il regolamento con tutte le informazioni per partecipare da semplice elettore (articolo 12) oppure avanzando la propria candidatura alle elezioni di ottobre (articolo 15).

“Il Consiglio comunale dei giovani è uno strumento di cittadinanza attiva che consente ai giovani di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio – commenta Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili –è un’opportunità importante per esprimere opinioni e idee e per avanzare proposte ed essere più incisivi sulle scelte che riguardano la vita sociale, culturale e politica di Pitigliano, in particolare sulle politiche giovanili. Partecipare è anche un modo per crescere e fare esperienze e per mettersi in gioco facendo qualcosa di utile per la comunità. Per questo auspichiamo la massima partecipazione, è un’opportunità che viene data, adesso sta a noi giovani saperla cogliere e farla crescere nel modo migliore.”

Il Consiglio comunale dei giovani

Il Consiglio comunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza, composto da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni che sarà autonomamente istituito dal Comune di Pitigliano a partire dal mese di ottobre. Il Consiglio comunale dei giovani potrà presentare anche delle proposte di deliberazione al Consiglio e alla Giunta di Pitigliano e potrà esprimere parere preventivo non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale, dal sindaco o dalla Giunta che riguardano i giovani e la condizione giovanile.

“E’ un progetto a cui teniamo tantissimo ed essendo il primo Consiglio comunale dei giovani che viene istituito a Pitigliano con questa nuova modalità – commenta il sindaco Giovanni Gentili – (prima partecipavano i ragazzini delle medie attraverso la scuola), sarà sicuramente una sfida importante anche per l’amministrazione comunale tutta, per la Giunta e per il Consiglio, che dovranno rapportarsi con questo nuovo organo. Il Comune di Pitigliano garantirà un’interlocuzione costante con i giovani che siederanno nel futuro Consiglio.”

Per chi fosse interessato a partecipare, il regolamento del Consiglio comunale dei giovani è pubblicato al seguente link: https://www.comune.pitigliano.gr.it/regolamenti/RegolamentoConsiglioComunaleGiovani.pdf

Informazioni: alessandropolidori00@gmail.com