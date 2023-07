Si rafforza il gemellaggio tra Manciano e Nyons: due Comuni uniti nel segno dell’amicizia

Manciano (Grosseto). Due cittadine legate da un gemellaggio nel segno dell’amicizia: Manciano e Nyons.

Una delegazione del Comune di Nyons, comune francese di 7.357 abitanti situato nel dipartimento della Drôme della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, è stata in visita la scorsa settimana nel territorio di Manciano per conoscere le bellezze e i luoghi simbolici.

Il gemellaggio

L’occasione di viaggio è nata proprio grazie all’evento che si è appena concluso: il Manciano Street Music Festival. Il gemellaggio con Manciano è nato precisamente nel 1992, ma la convenzione fu firmata nel 1993. Quest’anno, dunque, sarà celebrato il 30ennale della nascita dell’unione, ancora oggi più forte che mai. Il gemellaggio nacque con l’allora sindaco Enrico Franceschelli, quando una delegazione di Manciano visitò Nyons per la prima volta. Da allora, i due Comuni si sono incontrati regolarmente, organizzando attività comuni in ambito turistico, sportivo, artistico e sociale. Il gemellaggio ha permesso di creare legami di solidarietà e di conoscenza reciproca tra le due popolazioni, valorizzando le rispettive tradizioni e peculiarità.

“Dopo uno stop forzato a causa della pandemia da Covid-19 – affermano gli assessori del Comune di Manciano Daniela Vignali, alle attività termali, e Andrea Caccialupi, al turismo – ci siamo ritrovati a Manciano con la delegazione francese composta dall’assessore al patrimonio, l’assessore ai gemellaggi e con il comitato Manciano-Nyons, che attualmente qui in loco è stato sciolto, ma è di prossima ricostituzione. È un’esperienza bellissima condividere momenti suggestivi in giro per il territorio. Abbiamo visitato e apprezzato le prelibatezze del Caseificio sociale, abbiamo conosciuto come si lavorano i prodotti tipici locali e visitato le aziende di olio e vino. Abbiamo fatto visita al parco termale di Saturnia e alle cascatelle e abbiamo visitato i nostri meravigliosi borghi. Il gemellaggio tra Manciano e Nyons è un atto di cooperazione e amicizia che mira a promuovere lo scambio culturale, economico e sociale tra le due comunità. Questo gemellaggio si basa su un accordo formale tra i rappresentanti delle due città, che si impegnano a sostenere e valorizzare le relazioni bilaterali. Esso ha diversi obiettivi, come favorire la conoscenza reciproca, lo scambio tra le nostre scuole, stimolare la partecipazione civica, sviluppare progetti comuni, rafforzare i legami storici o geografici e contribuisce a diffondere i valori della pace, della solidarietà e del dialogo tra i popoli”.