Il Consiglio comunale approva l’equilibro di bilancio, la maggioranza: “Dall’opposizione solo ‘no'”

Manciano (Grosseto). Nel Consiglio comunale di ieri, giovedì 27 luglio, a Manciano, è stato approvato l’equilibrio di bilancio: dunque, un saldo positivo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

“Possiamo affermare con orgoglio – spiegano il sindaco di Manciano Mirco Morini e tutto il gruppo di maggioranza – che il bilancio è in pieno e in perfetto equilibrio. Il nostro Comune ha un ottimo stato di salute. Il bilancio è stato votato dalla maggioranza, con il voto contrario della minoranza. La minoranza, dunque, ha votato contro i centri estivi e quindi si è posta anche contro le famiglie del territorio, contro i bambini e i ragazzi solo ed esclusivamente in maniera strumentale e per presunzione. Ha voluto votare contro l’equilibrio di bilancio, un bilancio benfatto e coordinato, che vede grossi interventi dal punto di vista sostanziale delle opere pubbliche, in tutte le frazioni di Manciano, compreso il capoluogo.

Un bilancio che dà pieno sostegno alle famiglie, piano sostegno a tutte le associazioni del territorio e a tutte le attività produttive. La minoranza ha votato contro ogni cosa proposta da questa maggioranza, come l’incarico dato all’ingegner Lotti per la ricostruzione delle scuole di Saturnia. Purtroppo, il Consiglio è composto da un gruppo, quello di minoranza, che, oltre ad andare in piazza e raccontare cose non vere, non è in grado di leggere il presente e di pianificare il futuro”.