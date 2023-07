Il parco principale del paese si rifà il trucco: il Comune investe 200mila euro

Manciano (Grosseto). Il nuovo parco “Giuseppe Mazzini” di Manciano è realtà.

È stato inaugurato ieri pomeriggio, mercoledì 19 luglio, alla presenza delle autorità e dei cittadini l’area pubblica verde riqualificata e rinnovata. Infatti, i lavori, per una spesa di 200mila euro, sono consistiti nella sistemazione delle pavimentazioni esistenti con la posa di nuova pavimentazione in betonella ed erba sintetica; nella riqualificazione delle superfici sotto i giochi mediante la realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma colata, nella riqualificazione delle aree a ridosso delle alberature mediante griglie in polipropilene drenanti con ghiaia.

“Siamo felici di aver ridato vita – afferma l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Manciano, Valeria Bruni – a un parco punto di riferimento per generazioni e generazioni di mancianesi. I lavori hanno interessato sia l’area verde in generale, con una nuova pavimentazione, sia la parte dei giochi. Infatti, sotto ad essi è stata apposta la gomma antitrauma, sono stati sostituiti 2 giochi a molle e un gioco a bilico deteriorati. Sostituite anche 2 altalene ormai vecchie e deteriorate. Ora famiglie, giovani e non giovani potranno frequentare il parco in tutta sicurezza”.

“Grazie a tutti coloro che sono intervenuti al taglio del nastro – afferma il sindaco di Manciano, Mirco Morini -. Questo progetto fa parte del più ampio piano di riqualificazione del borgo di Manciano, per il quale l’amministrazione si è impegnata già dal 2022 per il ripristino di strade e piazze pubbliche, per rinfrescarne l’immagine. Sono sicuro che ragazzi e famiglie potranno godere di questo posto e tutelarlo e salvaguardalo nel tempo”.