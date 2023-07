2.070 nuovi numeri civici e denominazioni delle vie: al via i lavori nelle frazioni

Manciano (Grosseto). Lunedì 24 luglio inizieranno i lavori di posa dei nuovi numeri civici nelle frazioni di Marsiliana e Montemerano, nel comune di Manciano.

I lavori, che inizieranno proprio dalla frazione di Marsiliana e proseguiranno fino al mese di settembre, vedranno il posizionamento di circa 2.070 numeri civici con le nuove denominazioni delle aree di circolazione.

“Rinnovare il piano della toponomastica – spiega il consigliere delegato alla toponomastica Roberto Bulgarini – era indispensabile in un territorio così esteso e suddiviso in 7 frazioni. Con lo sviluppo del centro urbano e di nuove abitazioni nelle campagne era impossibile localizzare famiglie e attività commerciali, con notevoli disagi per l’erogazione dei servizi e per la sicurezza”.

“La revisione della toponomastica è un obiettivo che ci siamo posti a inizio mandato – continua Bulgarini – iniziando proprio dalle frazioni di Marsiliana e Montemerano. Poi si procederà con il completamento del progetto e con l’intitolazione delle aree di circolazione e l’assegnazione dei numeri civici in tutto il territorio comunale. L’ente, così, non solo avrà adempiuto agli obblighi di legge, non solo avrà la possibilità di una gestione efficace di tutti i servizi comunali, ma soprattutto renderà un servizio migliore anche a tutte le forze dell’ordine, figure sanitarie e di servizio che troppe volte si perdono nel dedalo della toponomastica approssimativa del nostro territorio. L’inizio dei lavori sarà segnalato anche da appositi manifesti affissi nelle frazioni oggetto dell’intervento”.

“Invito ogni cittadino – conclude Bulgarini – a garantire la propria collaborazione ai tecnici incaricati dalla società affidataria del servizio, i quali opereranno con apposito cartellino di riconoscimento“.

L’ufficio comunale di riferimento per richieste di informazioni o segnalazioni è il Servizio demografico in largo Massimo D’Antona, tel. 0564.625304.