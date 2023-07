Rifiuti e nuove postazioni informatizzate: il Comune incontra i commercianti

Manciano (Grosseto). L’Ufficio Ambiente del Comune di Manciano e l’assessore all’ambiente Daniela Vignali, vista l’imminente installazione delle nuove postazioni informatizzate per la raccolta differenziata e rilevata la necessità, per chi ne avesse bisogno, di attivare ulteriori “Rund – Servizi di raccolta domiciliare dedicata alle utenze non domestiche” per il recupero dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali nonché di ristorazione, invita tutti i titolari e i collaboratori delle attività a recarsi, martedì 18 luglio, a “Le Stanze”, che saranno aperte agli interessati per un doppio incontro alle 14.00 ed alle 16.00.

L’assessore, di concerto con il responsabile della progettazione dell’Ufficio Ambiente, si rende disponibile, in tale sede, a fornire tutte le risposte del caso e ad accogliere eventuali richieste da parte dei commercianti al fine di poter migliorare per quanto possibile il servizio.