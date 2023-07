Nuovi cassonetti intelligenti: la minoranza organizza un’assemblea pubblica con i cittadini

Manciano (Grosseto). Il gruppo consiliare di minoranza di Manciano si mette a disposizione dei cittadini convocando un assemblea pubblica per un confronto sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti introdotto dall’amministrazione comunale, per analizzarne i benefici e le problematiche. L’appuntamento è per mercoledì 12 luglio alle 21.00, in piazza della Rampa a Manciano.

“Crediamo che sia necessario aiutare la popolazione in questo momento di grande cambiamento. L’introduzione dei cassonetti intelligenti ha generato alcune difficoltà nella cittadinanza e per questo ci mettiamo a disposizione per un confronto e per raccogliere i suggerimenti e le proposte dei cittadini per tentare di correggere l’azione amministrativa della Giunta comunale. Informare i cittadini e dare spazio e voce alle loro problematiche è uno dei compiti dell’opposizione – si legge in una nota della minoranza -. Soprattutto in questo momento storico, dove il sindaco Morini si rifiuta di convocare i Consigli comunali in streaming o in orari adeguati e si limita alle comunicazioni ad personam e mai in confronti pubblici, noi adottiamo e rivendichiamo con forza un’altro metodo. Quindi con l’appello che ‘La democrazia è partecipazione!’ continueremo il nostro percorso di assemblee pubbliche in tutto il territorio comunale a servizio dei cittadini di Manciano.”