Manciano (Grosseto). Lunedì 15 maggio è in programma l’inizio dell’installazione delle isole ecologiche informatizzate su tutto il territorio del comune di Manciano.

Saranno posizionati i contenitori ad accesso controllato per la raccolta stradale dei rifiuti e tutti i cittadini saranno ancora una volta informati sul funzionamento dei contenitori, secondo un calendario prestabilito, man mano che le postazioni verranno installate. Alle nuove postazioni si troveranno gli ispettori ambientali formati dal Comune che risponderanno agli utenti e mostreranno loro il funzionamento dei contenitori. Inoltre, il 15 maggio è in programma il riposizionamento nella frazione di Marsiliana.

“Per il nostro territorio – spiega Daniela Vignali, assessore all’Ambiente del Comune di Manciano – inizia una nuova rivoluzione culturale. Dopo i numerosi incontri con la popolazione per spiegare il funzionamento dei nuovi contenitori, finalmente mettiamo in pratica le nuove azioni che metteranno in primo piano il cittadino. Infatti, tutti i nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata. A oggi, comunque, non è necessaria la 6Card: i cassonetti, infatti, sono aperti e utilizzabili semplicemente azionando il pedale di apertura o tirando la maniglia”.