Rifiuti delle attività economiche: il Comune organizza un incontro formativo per i titolari

Manciano (Grosseto). Giovedì 11 maggio, a Le Stanze, in via Cavour 8 a Manciano, dalle 14 alle 16, l’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali, organizza un incontro formativo per titolari e collaboratori delle attività economiche sulla corretta gestione e sullo smaltimento dei rifiuti.

“Viste le problematiche riscontrate nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti prodotti da una parte delle utenze non domestiche che va a vanificare il lavoro virtuoso di quelle utenze che invece effettuano correttamente la raccolta differenziata – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali – e vista l’imminente installazione delle nuove postazioni informatizzate su tutto il territorio, mi renderò disponibile, coadiuvata dall’ispettore ambientale Alessandra Lazzeretti, a fornire risposte e ad accogliere eventuali richieste da parte dei soggetti interessati al fine di poter trovare un accordo esaustivo e costante. Per tutti questi motivi ritengo di fondamentale importanza la presenza delle strutture ricettive e delle aziende per approfondire la delicata tematica dei rifiuti per le utenze non domestiche”.