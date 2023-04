Approvato il bilancio consuntivo, l’assessore: “Investimenti in programma”

Manciano (Grosseto). È stato approvato dal Consiglio comunale di Manciano il bilancio consuntivo, nella giornata di ieri, giovedì 27 aprile.

“Siamo vicini ai cittadini e sappiamo riconoscere le loro esigenze – afferma l’assessore comunale Marco Galli – e questo bilancio porterà il Comune di Manciano ad alti livelli con importanti e determinanti opere pubbliche per il territorio. L’approvazione di questo bilancio ha dimostrato il buonissimo stato di salute in cui versa l’ente. Infatti, in questi ultimi anni il Comune è stato ben amministrato e dal punto di vista del bilancio è possibile definirlo saldissimo. È presente un avanzo consistente, dovuto a vincoli di bilancio: la maggioranza si impegnerà a spendere questi soldi per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. L’amministrazione, dunque, investirà queste cifre nell’interesse dei cittadini, cercando di dare il più possibile sostegno per affrontare le difficoltà presenti nel nostro ampio territorio”.