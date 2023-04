Tre Comuni assumono personale: formati elenchi ad hoc, le figure richieste

Manciano (Grosseto). E’ stato pubblicato sul sito internet dell’ente e sul portale inPA.it l’avviso di selezione pubblica per la formazione di elenchi di idonei da assumere nei comuni di Manciano, Roccalbegna e Semproniano.

Le figure richieste

La selezione riguarda vari profili professionali: agente di polizia locale – area degli istruttori; istruttori amministrativo-contabili – area degli istruttori; istruttore tecnico – area degli istruttori; specialista in attività amministrativo-contabili – area dei funzionari e della elevata qualificazione; istruttore tecnico geometra – area degli istruttori; istruttore direttivo tecnico – area funzionari e della elevata qualificazione; collaboratore tecnico – area degli operatori esperti; ausiliario del traffico – area degli operatori esperti. Si tratta del primo avviso in applicazione della innovativa procedura introdotta dal DL 80/2021 conv. In L.113/2021 (cosiddetto Reclutamento) che ha disciplinato, all’art 3 bis, le “Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”.

“È questa una modalità di selezione alternativa al classico concorso pubblico – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini – più veloce, per coprire i posti vacanti nelle amministrazioni locali, basata su elenchi di idonei, definiti in esito alla selezione unica, da cui potranno attingere, previo interpello e prova selettiva, ai fini dell’assunzione, le amministrazioni locali che hanno sottoscritto lo specifico accordo. In forza della disciplina introdotta, l’avviso prevede che tutti i candidati che avranno superato la prova selettiva con il punteggio minimo di 21/30, andranno a formare un elenco, a pari merito, di idonei (non si tratta di una graduatoria) all’assunzione di vari profili professionali. I Comuni di Manciano, Roccalbegna e Semproniano potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato o anche determinato, con una procedura semplificata, che prevede un interpello ed una prova selettiva, circoscritta soltanto a quelle persone già inserite nell’elenco che si dichiarino disponibili all’assunzione”.

Il sindaco di Manciano Mirco Morini coglie l’occasione per ringraziare i sindaci di Roccalbegna e Semproniano per aver aderito a questa iniziativa e aver deciso di procedere in maniera congiunta a queste prove concorsuali.