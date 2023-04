“Bus amico”: il servizio cresce e amplia l’itinerario, ecco le novità e gli orari

Pitigliano (Grosseto). Da domani, mercoledì 5 aprile, il servizio “Bus Amico” che Autolinee Toscane svolge nel comune di Pitigliano, d’intesa con l’amministrazione comunale locale, prevederà una nuova organizzazione e un nuovo percorso.

I giorni

Nei giorni feriali scolastici, il servizio sarà svolto nei giorni del mercoledì e del venerdì alle 9, alle 10 e alle 11. Nel periodo pasquale e dei ponti di primavera, ovvero da giovedì 6 a giovedì 13 aprile e da sabato 22 aprile a lunedì 1° maggio, nonché successivamente da giovedì 1° a domenica 4 giugno, il servizio sarà svolto tutti i giorni, alle 8.30, alle 9.30, alle 11.30, alle 17.30, alle 18.30 e alle 19.30.

L’itinerario

Questo il nuovo itinerario: via Santa Chiara (stazione Tiemme); piazza della Repubblica (centro storico); via San Michele (cimitero); via Madonna del Fiore (mercato); via Martiri della Libertà (scuole); via M. Battistelli; via Ruffilli (caserma); via Caduti sul Lavoro (Le Prata); via Gervasi (area sgambo-parco); piazza Nenni (area camper); via Sandro Pertini; via Brodolini (Bcc-Carrefour); via Maddalena Ciacci (Coop-Ospedale); via Fabriziani (stadio); via Nicola Ciacci (ospedale); via Maddalena Ciacci (Poste-Parco); via Cardella (seminario); via Giovanni XIII (Calcetto); S.R. 74 (Monte dei Paschi di Siena); piazza della Repubblica (centro storico); via Santa Chiara (stazione Tiemme). La fermata di via San Francesco sarà effettuata su richiesta.