Cambia la viabilità in paese: via diventa a senso unico, una corsia riservata ai pedoni

Pitigliano (Grosseto). Cambia la viabilità a Pitigliano: nei prossimi giorni il Comune realizzerà l’intervento per trasformare via Maddalena Ciacci a senso unico, in modo da riservare una delle due corsie al passaggio dei pedoni.

“Con questa scelta puntiamo a migliorare la sicurezza e la viabilità della strada. – spiega Alessio Celata, assessore comunale alla viabilità e ai lavori pubblici –. Via Maddalena, infatti, non aveva lo spazio necessario per realizzare il marciapiede, abbiamo quindi deciso di ridurre il traffico prevedendo il senso unico e riservando una delle due corsie ai pedoni”.

I lavori

“L’intervento – prosegue l’assessore Alessio Celeta – sarà suddiviso in due step per ragioni di sicurezza e di praticità: nella prima fase sarà istituito il senso unico nel tratto che va dall’intersezione di via Bruscalupi sino all’intersezione di via Fabriziani. In via Fabriziani sarà invertito il senso di marcia a scendere sulla Strada Regionale 74. La seconda parte dell’intervento prenderà il via in contemporanea con l’inizio dei lavori del comparto Coop e consisterà nell’istituzione del senso unico nella restante parte di via Maddalena Ciacci, fino all’intersezione con via Don Minzoni”.

“Il progetto è stato condiviso sin dalla sua presentazione con la popolazione locale –specifica il sindaco Giovanni Gentili –, il Comune ha valutato, e quando possibile, accolto le istanze che sono arrivate dai cittadini. In particolare, è stata accolta la richiesta di installare due dossi artificiali su via Maddalena Ciacci; di confermare il doppio senso di marcia in via Baldini e di invertire il senso di marcia su via Bruscalupi, nel tratto da via Maddalena Ciacci al parco di Paul Harris; la creazione di due posti destinati alla sosta dei mezzi per il carico e scarico in via Maddalena Ciacci. Non è stato invece possibile accogliere la richiesta di lasciare via Fabriziani con l’attuale senso di marcia perchè durante il mercato settimanale si verrebbe a creare una strada chiusa. Siamo convinti che ai disagi iniziali dovuti all’adattamento alla nuova situazione seguiranno benefici di medio periodo per la viabilità e per i pedoni. Con questa scelta il Comune vuole tutelare tutti i cittadini, a partire dai più deboli, come bambini e anziani, che adesso potranno percorrere quella via in sicurezza.”