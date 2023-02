La storia in tavola: a Pitigliano la cucina maremmana incontra quella ebraica

A sud della Maremma toscana esiste un luogo capace di raccontare una bellissima, purtroppo non sempre facile, storia di integrazione e contaminazione gastronomica. Siamo a Pitigliano, borgo incastonato nel tufo dal fascino misterioso non lontano dal confine laziale. Qui la tradizione maremmana si è fusa nei secoli con quella giudaica.

Cominciamo dall’inizio. Intorno alla metà del Cinquecento, una numerosa comunità di ebrei estromessa dallo Stato Pontificio viene accolta nel borgo, noto oggi per questo come La Piccola Gerusalemme.

A testimoniarlo, tra gli stretti vicoli, troviamo la bellissima sinagoga, il ghetto ebraico, il forno delle azzime, la antica cantina e macelleria kasher ancora oggi visitabili. Non solo. Ci sono piatti e ricette che sono entrate a far parte delle usanze del posto plasmando la sua impronta gastronomica.

Primo fra tutti, lo sfratto dei Goym: bastone di pasta frolla che avvolge un impasto di miele e noci aromatizzato con arancia, spezie e cannella. Un dolce dalla storia evocativa capace di custodire nel nome stesso l’ironia con cui gli ebrei hanno nel tempo elaborato momenti di forte tensione dovuti alla difficile integrazione. In particolare, la sua origine ricorda quando, nel corso del Seicento, gli ebrei furono costretti a vivere all’interno di un unico quartiere, poi divenuto ghetto, per la decisione di Cosimo II de’ Medici. In quel contesto, gli ufficiali inviati dalle autorità usavano battere alle porte delle loro case proprio con un bastone, intimando lo sfratto. Nel tempo questo bastone si è trasformato in dolce simbolo di buon auspicio (a scongiurare ulteriori persecuzioni) e veniva consumato prevalentemente durante il Capodanno ebraico. Oggi, oltre ad essere entrato a far parte dei presidi Slow Food, viene preparato in tutti i forni del borgo e apprezzato nelle diverse stagioni dell’anno.

Questa produzione artigianale di nicchia non è esente da dispute che riguardano la sua vera origine, tanto che alcuni la attribuiscono addirittura al tempo degli Etruschi, primi civilizzatori della zona.

Come si apprende dallo studio condotto dall’esperto di gastronomia Aldo Santini nel suo libro “Cucina maremmana”, altri piatti frutto dello sposalizio delle diverse culture hanno affermato la propria presenza nella cucina del luogo. Tra questi, la tegamata di manzo con patate, piatto rustico per eccellenza dalla preparazione lunghissima: la marinatura della carne – preferibilmente notturna – con spezie e odori viene valorizzata da una lenta e borbottante cottura per una perfetta fusione dei sapori. Anche la minestra di Esaù, a base di lenticchie e carne macinata, testimonia l’incontro delle due tradizioni. Impossibile non citare nella lista il buglione di agnello, cotolette di agnello immerse in salsa di pomodoro piccante e accompagnate da fette di pane inumidite nella salsa, e altre specialità come i tortelli dolci ripieni di ricotta di pecora ricoperti con zucchero e cannella, o i tradizionali tozzetti, squisiti biscottini alla cannella.

In una delle pagine più turbolenti della storia, la cucina si conferma ancora una volta veicolo dello scambio culturale capace di armonizzare le differenze segnate da regole alimentari che, nel caso specifico della cucina ebraica, si basano su precetti biblici.

La ricetta dello Sfratto dei Goym tratta dal disciplinare Slow Food:

ingredienti per la sfoglia (versione senza uova)

400 g di farina di grano tenero 00

150 ml di vino bianco secco

200 g di zucchero

40 ml di olio extravergine di oliva

Ingredienti per il ripieno

500 g di miele millefiori

500 g di noci sgusciate (da tritare)

q.b. scorza d’arancia

q.b. noce moscata

Preparazione della farcia

Cuocere il miele mescolando bene per circa 30 minuti. Aggiungere le noci tritate. Togliere il composto dal fuoco e aggiungere la scorza d’arancia e noce moscata grattugiate. Lasciare raffreddare fino al punto di poter manipolare l’impasto senza rischio di romperlo.

Preparazione dell’involucro

Setacciare la farina e unire lo zucchero. Aggiungere il vino e l’olio e impastare fino ad ottenere una consistenza adatta per essere stesa. Avvolgere nella pellicola e lasciare riposare per circa 30 minuti in frigorifero. Trascorso questo tempo, dividere l’impasto a metà e stenderlo con il mattarello (osservare uno spessore di circa 2-3 mm). Tagliare a strisce e distribuire il ripieno finché rimane possibile la manovra di chiusura. Lucidare con acqua e olio. Cuocere in forno per circa mezz’ora a 180 °C. Lasciare raffreddare e tagliare a fettine prima di servire.