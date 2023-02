Digitalizzazione delle aziende agricole: pubblicato il bando del Comune per i contributi

Il Comune di Pitigliano ha pubblicato un bando per erogare contributi a fondo perduto a sostegno delle attività agricole, in particolare per incentivarne la digitalizzazione. Si tratta delle risorse del fondo ripartito tra le tre annualità 2020-2021-2022, legato alle misure straordinarie per l’emergenza Covid.

“Il primo anno i contributi di questo fondo sono stati distribuiti a pioggia sul territorio perché c’era la necessità di arrivare a tutte le attività che vivevano l’emergenza legata alla pandemia – spiega Claudia Elmi, assessore del Comune di Pitigliano alle attività produttive –, poi lo scorso anno il Comune ha deciso di concentrare il secondo bando sul commercio al dettaglio, che era uno dei settori in maggiore sofferenza. Quest’anno abbiamo voluto destinare le risorse alle attività del settore agricolo, che sono quelle rimaste escluse, di fatto, dai precedenti bandi. In particolare, vogliamo incentivare la digitalizzazione di queste aziende favorendone l’ingresso nell’e-commerce per ampliare la platea dei potenziali clienti”.

Lo stanziamento complessivo è di 39.594 euro. Il bando va a finanziare in via prioritaria investimenti per innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, sia per progetti già realizzati o in corso di realizzazione dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023. Per questa azione è previsto un aiuto fino ad un massimo del 70% dell’investimento totale e per un contributo massimo di 3mila euro a fondo perduto.

In subordine, con le risorse eccedenti il bando finanzia l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie all’installazione e al collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. Gli interventi finanziabili, in questo caso, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2022 ed entro il 31 maggio 2023, per un investimento di almeno 1500 euro. Potrà essere riconosciuto un contributo in conto capitale fino al 70% della spesa, per un contributo minimo erogabile di 1000 euro e un massimo di 3mila euro su ciascuna domanda.

“Con questo bando vogliamo dare un input alla commercializzazione on line dei prodotti agricoli – aggiunge Massimo Ulivieri, consigliere comunale con delega all’agricoltura – perché può essere un canale interessante di integrazione del reddito. Nel nostro territorio ci sono diverse microimprese agricole che già commercializzano i loro prodotti in azienda e potrebbero cogliere l’opportunità di questo piccolo aiuto per fare un ulteriore passo in avanti, misurandosi con l’e-commerce”.

Possono presentare domanda per accedere al sostegno le microimprese che svolgono attività economiche in ambito agricolo, attraverso un’unità operativa nel territorio del comune di Pitigliano. Devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese. Non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo. Il beneficio è cumulabile con le altre forme di supporto adottate dal Governo e dalla Regione Toscana a sostegno del sistema produttivo agricolo.

Scadenza

Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modello, entro e non oltre le ore 12 del 15 marzo 2023. Potranno essere inviate per Pec all’indirizzo comune.pitigliano@postacert.toscana.it; consegnate a mano all’ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; o inviata per raccomandata con ricevuto di ritorno all’indirizzo “Comune di Pitigliano, piazza Garibaldi 37, 58017 Pitigliano (Gr)”.

Il bando e tutta la documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pitigliano.gr.it/index.php?T1=16&T2=17235