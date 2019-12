Pitigliano, incontro per illustrare i lavori sulla SR 74 maremmana

Giovedì 5 dicembre, alle 17:30, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro che si terrà nella sala Petruccioli di Pitigliano, promosso dal Comune, per illustrare i prossimi lavori sulla strada regionale 74 Maremmana, in particolare la realizzazione delle due rotatorie, una in località La Rotta e una in località Quattro Strade. L’altra opera urgente e attesa dalla popolazione, che sarà trattata durante l’incontro è il ponte sul fiume Fiora, in località Capannelle.

Per l’occasione interverranno l’assessore alle Infrastrutture della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli; il consigliere regionale Leonardo Marras, Dario Bellini, ingegnere responsabile della progettazione.

La presentazione aprirà con gli interventi del sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili e dell’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Celata. A seguire prenderanno la parola il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni e il sindaco di Manciano, Mirco Morini.