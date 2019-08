Pitigliano: concerto “I 3 soprani” nel Chiostro della Fortezza Orsini

“I 3 soprani: l’Eleganza è nell’aria” è il titolo del coinvolgente concerto che si terrà sabato 3 agosto, alle 21:15, a Pitigliano nel Chiostro della Fortezza Orsini. Le splendide voci delle soliste Valentina Iannotta, Lorena Grazia Scarselli e Beatrice Fallocco, giovani cantanti vincitrici di concorsi nazionali e internazionali e ospiti di celebri teatri ed enti lirici, proporranno un emozionante viaggio musicale attraverso le più celebri aree d’opera, dalla Romanza da Camera, alle canzoni dei musical fino alle colonne sonore. Al pianoforte saranno accompagnate dal maestro Roberto Bongiovanni, musicista pitiglianese, direttore d’Orchestra di livello internazionale, che ogni anno regala a Pitigliano eventi di altissimo pregio artistico.

La serata fa parte del Festival Pitigliano in Musica 2019 ed è promossa dall’associazione Aulico – Opera&Musica, in collaborazione con il Comune e la pro loco l’Orso.

Il costo del biglietto è di 15 euro intero e 12 euro ridotto under18.

Info per i biglietti: Francesca, c/o “BABA X abbigliamento”, 3474702497 – Tiziana 3459166599