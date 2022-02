Pitigliano: il Comune taglia gli alberi pericolosi e ne pianta nuovi

A partire da giovedì 24 febbraio prende il via il piano di riqualificazione del verde pubblico nel centro abitato di Pitigliano, con la rimozione di 30 piante pericolose e la messa a dimora di 36 nuovi alberi. I lavori interesseranno in particolare piazza della Pace, via Sant’Anna, via don Minzoni, via Bognomini, il giardino delle scuole elementari e la zona intorno al campo sportivo.

“Investire nel patrimonio urbano è un atto di responsabilità verso le generazioni future – afferma Serena Falsetti, assessore comunale all’Ambiente –, per questo il Comune, dovendo procedere con il taglio di alcune piante che risultavano estremamente pericolose, in particolare dei vecchi pini e cipressi, ha deciso di sostituirle sin da subito con altri alberi, nella consapevolezza di quanto il verde sia importante, non solo da un punto di vista estetico ma soprattutto per garantire ossigeno e quindi benefici per l’ambiente e le persone, e ampie zone d’ombra, dove poter sostare nelle giornate in cui le temperature sono particolarmente elevate”.

“Le 36 nuove piante che verranno messe a dimora sono in gran parte tigli e lecci – prosegue Serena Falsetti – ma anche qualche albero di Giuda, che è estremamente ornamentale, il Liquidambar e il Ciavardello. Si tratta di alberi già abbastanza grandi con un diametro di circa 20 centimetri. La scelta è stata quella di prediligere essenze autoctone o comunque idonee al contesto urbano di Pitigliano.”