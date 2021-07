Pitigliano confermata Bandiera arancione: “Premiato il nostro impegno”

Il Comune di Pitigliano è ancora Bandiera arancione. Il Touring Club ha inviato al Comune la comunicazione ufficiale che certifica la conferma dell’importante riconoscimento per il prossimo triennio 2021 -2023.

“La Bandiera arancione è un bel biglietto da visita per Pitigliano – commenta Irene Lauretti, assessore comunale al turismo –. In questi anni abbiamo lavorato con impegno per soddisfare i requisiti richiesti dal Touring Club e siamo felici di aver dimostrato non solo di essere un territorio unico per la bellezza e il contesto ambientale, ma anche di saper fare accoglienza turistica”.

La Bandiera arancione, infatti, è pensata dal Touring Club dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità.

Il marchio ha una validità temporanea, ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura per essere sottoposti all’analisi del Touring Club Italiano che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce, così, ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta turistica e per le amministrazioni uno stimolo al miglioramento continuo.