Una pista di vero ghiaccio al centro commerciale: in programma tante iniziative per le feste natalizie

Aurelia Antica Shopping Center accende il Natale con una pista di pattinaggio di vero ghiaccio. E lo spettacolo è pronto a cominciare: l’inaugurazione è in programma venerdì 29 novembre alle 16.30 al centro commerciale di Grosseto (nella prima giornata l’ingresso alla pista sarà libero e gratuito per tutti).

Proprio accanto al cinema Aurelia Antica Multisala è stata realizzata una pista di vero ghiaccio, di grandi dimensioni (10 metri per 20 metri), delimitata da pannelli trasparenti e illuminata da luci in “stile concerto” con effetti multicolori. Se durante la giornata – tutti i giorni, fino al 12 gennaio 2020, seguendo gli orari di apertura del centro commerciale, con orario serale prolungato nei weekend – sarà l’occasione per grandi e piccoli di pattinare e divertirsi, al calar del sole si trasformerà nel “set” di speciali momenti di spettacolo con ospiti. E magari per cogliere l’occasione di farsi immortalare in foto e riprese della propria esibizione.

L’iniziativa è stata realizzata da Aurelia Antica Shopping Center grazie alla collaborazione con MyGroup (azienda grossetana che si occupa di produzione di documentari e marketing) e la società sportiva Street Ice, con il patrocinio del Comune di Grosseto.

«L’offerta di eventi natalizi della nostra città – dichiara la consigliera comunale Olga Ciaramella – si arricchisce ulteriormente grazie a questa bella iniziativa ad Aurelia Antica, che siamo certi avrà un grande successo e che sosteniamo con convinzione. Rappresenta un ottimo esempio di collaborazione virtuosa tra tante realtà locali che dà vita a un’attrazione davvero significativa».

L’inaugurazione sarà un evento da non perdere: al taglio del nastro si esibirà Valentina Marchei, pattinatrice artistica sul ghiaccio dal palmares invidiabile: ha cominciato a pattinare a 7 anni e nel 2004 ha conquistato il primo titolo nazionale. Non è stato l’unico: in totale vanta 5 titoli di singolare e un titolo in coppia nei campionati italiani, mentre tra i titoli internazionali ha vinto 4 titoli più otto medaglie d’argento e un bronzo in singolare, e 3 titoli, due argenti e un bronzo in coppia. Non è certo un caso che Valentina Marchei sia nota come “la principessa sul ghiaccio”. Uno spettacolo nello spettacolo nel giorno del debutto della pista di ghiaccio a Aurelia Antica.

«Le feste natalizie sono sempre un momento speciale – dichiara la direttrice di Aurelia Antica Shopping Center, Laura Mennilli – e quest’anno abbiamo voluto offrire qualcosa in più a chi deciderà di trascorrere un po’ di tempo con noi, sempre all’insegna degli eventi dedicati alle famiglie. Siamo convinti che una pista di vero ghiaccio sia una bella iniziativa per far divertire tutti, nel periodo di Natale e non solo. Queste festività saranno uno spettacolo. Ma le sorprese, ovviamente, non sono finite».

Il programma delle iniziative è davvero ricco: sono previsti corsi due giorni alla settimana con maestri per l’avviamento al pattinaggio su ghiaccio, pupazzi anticaduta per imparare a pattinare e sedie-slitta per diversamente abili. Tutti i giorni light-show con strobo e laser (dopo le 18), liveshow con maxischermo e pattinaggio con dj music. E ancora sfilate di moda su ghiaccio, elezione di Miss Ice 2020 e l’arrivo di Babbo Natale.

Tra i grandi ospiti, direttamente da Frozen 2, anche i cosplayer di Elsa, Anna e Olaf, attesi per domenica 15 dicembre con spettacolo e meet&greet con i piccoli fan. E divertirsi non è mai stato così conveniente: per i clienti dei negozi di Aurelia Antica Shopping Center è previsto uno sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto intero. Appuntamento a partire dalle 16.30 di venerdì 29 novembre.

Nella foto, da sinistra: Laura Mennilli, Olga Ciaramella, Marco Barzanti