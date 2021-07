La pista ciclopedonale dalla stazione al ponte sull’Ombrone intitolata a Pietro Magagnini

Sarà intitolato a Pietro Magagnini il percorso pedonale e ciclabile che collega la stazione di Grosseto al ponte sull’Ombrone in località La Barca. La cerimonia si svolgerà giovedì 22 luglio alle 18, all’incrocio tra strada Magenta e via Alberto Sordi, alla presenza dei familiari e delle autorità civili e militari. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Pietro Magagnini a 46 anni è stato vittima di un incidente mortale, investito nel 2013 mentre attraversava la strada dell’Oliveto con la sua bicicletta. Stimato da tutti in città, Magagnini è stato commercialista e revisore dei conti della Banca della Maremma.

“Come amministrazione abbiamo voluto dedicare il lungo percorso ciclopedonale a Magagnini, accogliendo positivamente la proposta di Fiab Grosseto Ciclabile – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Giacomo Cerboni, assessore alla toponomastica -. Grosseto ha cambiato sicuramente marcia da quando si è compiuto il tragico incidente che ha coinvolto il compianto professionista: ora la città ha percorsi ciclopedonali in grado di collegare la costa con l’entroterra, permettendo ai ciclisti di muoversi in sicurezza. Per questo motivo non potevamo che scegliere il nome di Magagnini come simbolo di questa rinnovata attenzione alle esigenze di chi ogni giorno sceglie di muoversi con mezzi ecosostenibili come le biciclette“.