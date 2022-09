“Pipistrelli in Maremma nei disegni di Marcello Giacolini”: al via la mostra al Parco della Maremma

“Pipistrelli in Maremma nei disegni di Marcello Giacolini” è il titolo della mostra che sarà inaugurata sabato 1° ottobre, alle 17, nel Parco della Maremma, al centro visite di Alberese.

In esposizione 24 riproduzioni fedeli, in scala 1:1, delle tavole realizzate dall’architetto grossetano Marcello Giacolini alla fine degli anni ’60, per rappresentare i pipistrelli con la tecnica del puntinato a china su lucido, che utilizzava anche nella sua professione di architetto. Una tecnica difficile e minuziosa, che all’epoca veniva ampiamente impiegata nel disegno naturalistico perché in grado di restituire con eccezionale raffinatezza i volumi, le superfici e l’anatomia dell’animale. Insegnante, uomo coltissimo e pieno di interessi, Marcello, nato nel 1934, è scomparso nel 2015 dopo una lunga malattia. È stato per 30 anni professore all’Istituto tecnico per geometri di Grosseto e, con il fratello gemello Mario e Giuseppe Guerrini, ha contribuito al primo allestimento del Museo di storia naturale di Grosseto in via Mazzini, con l’acquisto di materiale che è ancora oggi esposto nella nuova sede, in piazza Pacciardi.

La mostra al Parco della Maremma è arricchita da pannelli informativi e da un video che raccoglie approfondimenti sul mondo dei pipistrelli, a cura dei chirotterologi del Museo naturalistico archeologico dell’Appennino pistoiese, Gianna Dondini e Simone Vergari. E poi l’intervista all’ingegner Mario Giacolini, che racconta la grande passione condivisa con il suo gemello per le scienze naturali; la testimonianza della figlia di Marcello, Clarissa Giacolini, che è veterinaria, presidente dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Grosseto e ha ereditato dal padre e dallo zio la passione per i pipistrelli. Infine, un approfondimento sulla tecnica del puntinato e sull’utilizzo in campo scientifico, a cura del disegnatore naturalista Sandro Sacchetti. Sarà inoltre possibile ammirare anche uno dei disegni originali di Marcello, su foglio lucido, custodito in una teca. La mostra rimarrà visitabile fino al 28 febbraio 2023 con ingresso libero. Per le scuole saranno organizzate delle attività didattiche e laboratori di interesse naturalistico e grafico.

L’evento è realizzato dal Parco della Maremma con il patrocinio dell’Ordine degli ingegneri, dell’Ordine degli architetti, del Collegio dei geometri, dell’Ordine dei veterinari, della Cassa nazionale dei biologi, di Fondazione Grosseto Cultura, del Museo di storia naturale e della Provincia di Grosseto.

“La mostra – spiega il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci, che ha fortemente voluto e promosso questo evento espositivo – è prima di tutto un atto di affetto e un riconoscimento del contributo artistico e scientifico di due appassionati ricercatori naturalistici grossetani. Quella dei gemelli Mario e Marcello Giacolini è una grande storia in una piccola provincia italiana. Studiosi enciclopedici ed eclettici, hanno dedicato la loro vita a uno studio personale, quasi intimistico, senza finalità professionali, né economiche; senza confini disciplinari, senza ostentazioni. Una storia rimasta per molto tempo ‘segreta’ e sulla quale intendiamo fare un po’ di luce. Mario e Marcello ci raccontano un modo di vivere la cultura che forse oggi sta scomparendo, un interesse ampio verso tante materie che ci riporta a una formazione di tipo rinascimentale, a un’idea dell’uomo detentore di tanti saperi che porta avanti tecnica, innovazione e scienza. Quindi, il focus della mostra non è solo sui pipistrelli e sui disegni di Marcello, ma anche sulla storia dei fratelli Giacolini, che vogliamo far conoscere ai grossetani. Il Parco è stato il collettore di tanti saperi esperti che hanno consentito di realizzare questa mostra. Il ruolo del Parco della Maremma per il territorio dovrà essere sempre più anche questo: fare ricerca, attrarre studiosi attorno a progetti che consentano di riportare alla luce storie e saperi utili a ricostruire il patrimonio culturale di Grosseto e a divulgarlo.”

I gemelli Mario e Marcello Giacolini nascono nel 1934, a Grosseto. Entrambi studenti al Liceo scientifico, vengono divisi dalla madre dopo un primo anno accademico infruttuoso ad ingegneria a Pisa. Marcello si laurea in architettura a Firenze, Mario in ingegneria a Bologna. Dopo la laurea esercitano la professione di ingegnere e architetto firmando importanti opere e partecipando a numerose commissioni edilizie. Ma il lavoro più importante per entrambi diventa l’insegnamento: per 30 anni sono professori dell’Istituto tecnico per geometri di Grosseto. Mario insegna tecnologia e Marcello costruzioni, contribuendo alla formazione di almeno tre generazioni di tecnici. Contemporaneamente, fin da piccoli, coltivano la grande passione per le scienze naturali. Crescendo acquistano libri in tutta Europa fino a comporre una biblioteca privata, che conta oltre 10mila volumi, dal 1500 ad oggi, con le prime edizioni dei più grandi studiosi di storia naturale, da Gessner ad Aldobrandi. Il giorno lavorano e la sera si ritrovano seduti al tavolo del loro studio di casa, per dedicarsi alla passione delle scienze naturali, con particolare attenzione alla tassonomia dei mammiferi.

Mario Giacolini racconta che quando erano piccoli erano indistinguibili. Marcello più silenzioso e riflessivo, ascoltava, Mario amava parlare. Marcello in particolare aveva sviluppato la passione per i pipistrelli e quando era insegnante aveva portato anche alcuni suoi alunni nelle grotte per catturarli con il retino. Poi Marcello cominciò a disegnarli affinando sempre più la tecnica del puntinato e diventando un disegnatore naturalistico autodidatta molto bravo. Ci sarebbe tanto da scrivere sulla vita di Mario e Marcello, un modo per scoprirla è quello di visitare la mostra allestita al Parco della Maremma.

La mostra è visitabile fino al 28 febbraio 2023, tutti i giorni, nei seguenti orari: il 1° ottobre, alle 17, in occasione dell’inaugurazione; il 2 ottobre dalle 8.30 alle 16.00. Dal 3 ottobre con orario dalle 8.30 alle 13.30.

Ingresso libero.

Informazioni: Centro visite di Alberese, via Bersagliere, 7/9 – Alberese (Gr)

Tel. +39.0564.393211

E-mail: info@parco-maremma.it , sito www.parco-maremma.it