“Pinocchioin8puntate”: lo spettacolo fa tappa al teatro comunale

Domenica 11 dicembre, alle 16, al teatro comunale di Gavorrano, andrà in scena lo spettacolo “Pinocchioin8puntate“, con Dario Battaglia e Luca Tanganelli.

“Pinocchioin8puntate” è il primo capitolo del progetto triennale Officina Teatro / Letteratura che viene espresso dal protocollo d’intesa che quattro compagnie teatrali toscane (Accademia Mutamenti, Arca Azzurra, Compagnia Lombardi-Tiezzi, i Sacchi di Sabbia) hanno stipulato con la Scuola Normale Superiore, per la realizzazione di azioni relative alla Terza missione, cioè l’insieme di quelle attività attraverso cui gli istituti universitari attivano processi d’interazione diretta con il territorio e con altri soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere la crescita culturale dell’intera società. Il protocollo – che ha durata triennale (2022-2024) – ha come obiettivo principale la divulgazione delle grandi opere letterarie, attraverso una collaborazione virtuosa fra approfondimento scientifico e performance. L’intesa tra Scuola Normale Superiore e compagnie è stata sperimentata nel 2021 su L’Atlante poetico della Toscana, un progetto realizzato in occasione del settecentenario dantesco, che ha visto gli attori delle compagnie e i giovani allievi della Scuola proporre i canti della Commedia alle platee estive di oltre 30 comuni della Toscana.

Si è deciso nel 2022 di dedicarsi a Pinocchio, per più ragioni. In primis perché – tra i testi che maggiormente rappresentano la toscanità – Pinocchio è l’opera italiana più tradotta al mondo ed è anche quella che copre un più ampio spettro d’età. Inoltre in pochi conoscono la versione integrale dell’opera, che è più nota nelle sue fortunate riduzioni. Qui l’impegno “filologico” della Scuola Normale Superiore è stato determinante nel fornire la versione scientificamente più corretta. Infine, Pinocchio è un’opera che nasce a puntate e così si è pensato di riproporla, rispettando l’andamento cadenzato con cui le avventure del burattino più famoso del mondo cominciarono la loro straordinaria avventura editoriale.

La chiara fama delle compagnie coinvolte, e la presenza di una Università leader di settore, è garanzia del prestigio artistico e culturale nazionale del progetto. L’identità di ciascuna compagnia qui si mette in gioco, creando processi di scambio “sul campo” e una nuova identità condivisa in un progetto collettivo anomalo, basato su una scansione ritmica in puntate legata ad antiche tradizioni sceniche, come l’opera dei Pupi in Sicilia, ed oggi caratteristica di altri media e format come le serie televisive. Creando una inedita prospettiva di lavoro non solo nella creazione del singolo episodio, ma anche nella connessione con tutti gli altri.

Ogni puntata sarà interpretata da due attori, indicati dalle quattro compagnie. La composizione della colonna sonora originale che accompagnerà le letture e rivisiterà in chiave contemporanea la storia “musicale” di Pinocchio (anch’essa importante) è stata affidata a Orio Odori, compositore toscano e direttore della Banda improvvisa. Si è inoltre pensato di affidare a un’illustratrice come Zuzu – giovane e già pluripremiata – il compito di creare uno sfondo illustrato che caratterizzi ogni episodio e che sia funzionale al reading: ogni illustrazione, sarà così la locandina della puntata e offrirà il piglio per affrontare un’altra importantissima questione riguardante il burattino di Collodi, quella legata alla storia della sua immagine.