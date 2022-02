Stagione teatrale: la commedia “Pigiama per sei” in scena al Moderno

Proseguono gli appuntamenti della stagione teatrale 2022 organizzata dal Comune di Grosseto in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Sabato 12 febbraio, alle 21, al teatro Moderno le luci si accendono sul secondo appuntamento del calendario dei teatri di Grosseto: “Pigiama per sei“, con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu.

I biglietti sono disponibili online (comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro, che sabato 12 febbraio sarà aperto dalle 18.

Il lavoro di Marc Camoletti presenta l’inedita coppia comica formata da Antonio Cornacchione e Max Pisu, che negli ultimi anni stanno consolidandosi come attori di prosa, in allestimenti di notevole successo. Accanto a loro Laura Curino, abituata ad avere un forte legame con la sala per il suo percorso nel teatro di narrazione, e Rita Pelusio, capace di passare con facilità dalla leggerezza dei personaggi televisivi, al forte impegno sociale. E la commedia porta gli spettatori a sentirsi coinvolti nella vicenda per capire come ogni personaggio uscirà dalla situazione ingarbugliata in cui è precipitato.

Il più classico dei triangoli che inizia con lui, lei e l’altra, ma che si trasforma in un poligono complesso quando nuovi personaggi si intrecciano nella trama relazionale. Ogni attore si trova a svolgere un ruolo diverso in base alle persone presenti nella stanza, creando una serie di equivoci e suscitando grasse risate. Il colpo di scena sarà dato dall’arrivo di un “deus ex machina” del tutto inaspettato. Si ride e si riflette in quest’opera con la regia di Marco Rampoldi, capace di sfruttare la naturale forza comunicativa di chi ha frequentato il cabaret, convogliandola in strutture articolate e precise, con il rigore di un meccanismo ad orologeria.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 334.1030779 o scrivere una mail a teatridigrosseto@gmail.com.