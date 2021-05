Pd, il circolo di Pitigliano riprende le attività: eletto il segretario

Si riparte e anche il circolo Pd di Pitigliano riprende la sua attività.

“Dati i tempi, le difficoltà non sono poche, ma siamo pronti a tornare centrali nel dibattito sui temi più urgenti del nostro territorio – si legge in una nota del partito -. Come primo appuntamento, confortati dalla presenza del segretario provinciale Giacomo Termine, gli iscritti hanno indicato come segretario Pietro Bernardini che, per la sua storia, la sua personalità e il suo attaccamento al territorio, rappresenta la soluzione ideale. Bernardini ha fatto subito appello a tutti gli iscritti perché si sentano una squadra, pronta a lavorare insieme”.

“Ora tocca a tutti noi che sentiamo ancora il bisogno e il piacere della partecipazione e dell’impegno. Non vogliamo restare ai margini, vogliamo farci sentire non contro, ma per qualcosa, per lo sviluppo e il rilancio delle nostre zone. C’è bisogno di una politica riconoscibile e coraggiosa – termina la nota -. Vogliamo tornare a parlare di Pitigliano con i pitiglianesi”.