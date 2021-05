“Clean Beach Tour”: Piero Pelù torna in Maremma per pulire la spiaggia

Dopo la tappa friuliana dello scorso luglio, il “Clean Beach Tour”, l’iniziativa organizzata da Legambiente e dal rocker Piero Pelù, riprende il via e fa tappa in Toscana. L’appuntamento è per venerdì 14 maggio, a partire dalle 10.00, per la pulizia straordinaria di una spiaggia locale e per sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica sul corretto smaltimento dei rifiuti e sul problema del marine litter.

Alle 10.30, seguirà una breve una conferenza stampa che, oltre a Pelù, già promotore delle prime tre tappe del tour a Orbetello, Bussana in provincia di Sanremo, Staranzano (Gorizia), vedrà anche la partecipazione dei referenti nazionali e regionali di Legambiente, di alcuni ospiti istituzionali e del mondo della ricerca scientifica.