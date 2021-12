Covid, Vanni: “Impiegare la sanità militare per il tracciamento dei casi positivi”

“La nuova ondata rappresentata dalla variante Omicron ha mandato al tappeto il sistema dei tracciamenti della Asl di Grosseto“.

A dichiararlo è Pierandrea Vanni, sindaco di Sorano e componente del comitato direttivo di Anci Toscana.

“L’altissima contagiosità che si diffonde a macchia d’olio determina, anche per la mancanza di personale addetto, una situazione a dir poco di ritardato tracciamento e comunque con tempi molto lunghi – spiega Vanni -. La Asl Sud Est ha bisogno subito di rinforzi che potrebbero venire con l’impiego da parte del Governo, dove possibile, della sanità militare. La Regione da parte sua deve consentire, in una situazione di grande emergenza, lo sblocco delle assunzioni di un certo numero di medici e infermieri che potrebbero in alcuni casi occuparsi dei tracciamenti”.

“Serve in questo momento un grande sforzo congiunto anche per recuperare alcuni ritardi in questa fase del Ministero della salute – termina Vanni -. Non è certo tempo di fare polemiche, ma c’è da chiedersi se non avrebbero fatto comodo anche i 35 miliardi del Mes europeo”.