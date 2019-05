Pierandrea Vanni è stato eletto sindaco di Sorano.

Vanni, candidato per la lista “Uniti per Sorano Comune”, ha ottenuto 1000 voti (pari al 49,09% delle preferenze), ed ha sconfitto Otello Rappuoli, candidato per la lista “Naturalmente Sorano”, che ha ottenuto 561 voti (27,54%), Lavinia Montanini, del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto 476 voti (23,37%).