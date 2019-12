Vanni: “Il centro prelievi dell’ospedale non ha funzionato, serve più personale”

“Stamani all’ospedale di Pitigliano il punto prelievi non ha funzionato, salvo che per i diabetici, per l’assenza, sembra prevista, di un’addetta“.

A dichiararlo è il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni.

“Può succedere, ma non in un ospedale – sottolinea il sindaco -. A Pitigliano il personale amministrativo, fra pensionamenti e cause di forza maggiore, è ridotto ai minimi termini. Serve urgentemente almeno personale interinale e in tal senso rivolgo un appello al direttore generale, al quale chiedo che fino a quando non sarà completamente risolta la situazione che si è creata all’ospedale di Orbetello, con l’uscita di due chirurghi, siano sempre garantiti gli esami specialistici effettuati a Pitigliano, come le endoscopie”.

“Al direttore generale non sfugge che le criticità del personale medico di Orbetello possono riflettersi sulle attività ambulatoriali di Pitigliano, come sembrano riflettersi sugli Ecg da sforzo – termina Vanni –, che a quanto risulta non si effettuano da mesi“.