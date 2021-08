Pier Francesco Angelini nuovo responsabile del dipartimento disabilità Lega Toscana

Nuovo e importante incarico per il consigliere comunale e provinciale della Lega di Grosseto Pier Francesco Angelini, avvocato disabile dalla nascita, che è stato recentemente nominato a capo del Dipartimento regionale toscano della disabilità del suo partito. Collaborerà a stretto contatto con il Ministro Stefani e la coordinatrice dei dipartimenti regionali Lega l’onorevole Locatelli.

“Ringrazio l’onorevole Mario Lolini, commissario della Lega Toscana, per avermi conferito questo prestigioso incarico – dichiara Angelini –. Mi sono già messo al lavoro ed ho creato un tavolo operativo insieme ad altri militanti del partito esperti della materia, Federica Fumanti, consigliere comunale di Aulla, Cristina Viviani, consigliere comunale di Rosignano, Carlotta Paolieri, consigliere comunale di Castelfiorentino, ed Alessandro Colletti. Per rendere più concreta la propria azione è stato creato un apposito profilo Facebook Dipartimento toscano disabilità ed un indirizzo mail dedicato, dip.toscanadisabilita@gmail.com, attraverso cui raccogliere problematiche e consigli sulla tematica in Toscana”.

La nomina di Piefrancesco Angelini giunge dopo un importante percorso svolto all’interno della Lega da consigliere comunale a Grosseto, ma anche da consigliere provinciale con la delega alla disabilità, un ruolo attraverso cui si era battuto durante il Governo Conte 2 perché non era stato confermato il Ministero per la Disabilità che operava con il Conte 1.

“Con il ritorno della Lega al Governo – afferma Angelini – è tornato il Ministero della disabilità con l’onorevole Stefani, che ha raggiunto immediatamente risultati e con cui mi sono già incontrato per iniziare una collaborazione”.

I lavori del Dipartimento disabilità riprenderanno dopo la pausa di agosto, con una serie di incontri, con una campagna di ascolto e con una serie di proposte.