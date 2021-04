Nuova tappa per Piedibus: al progetto si aggiunge la scuola di via Jugoslavia

L’Istituto comprensivo Grosseto 3, con la scuola di via Jugoslavia, si aggiunge ai partecipanti al Piedibus, il progetto del Comune di Grosseto che coinvolge gli alunni delle scuole elementari, insegnanti e volontari (genitori o associazioni) il cui obiettivo è quello di promuovere la mobilità lenta sul tragitto casa-scuola.

Dopo l’avvio del progetto nelle scuole di via Giotto e viale Einaudi, Piedibus partirà anche in via Jugoslavia, in via sperimentale, a partire dal 26 aprile fino al 2 maggio e poi definitivamente a partire dal 3 maggio.

“Una nuova scuola va ad aggiungersi alla realtà di Piedibus: è bello vedere come sempre più soggetti vogliano partecipare per promuovere tra i più piccoli uno stile di vita sano – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Fausto Turbanti -. Lo scopo è quello di veicolare tra gli studenti momenti di socializzazione e responsabilizzazione, importanti soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria”.

Al progetto hanno partecipato anche l’assessore Riccardo Ginanneschi, che ha individuato i finanziamenti, e Chiara Veltroni, assessore con delega alla scuola.