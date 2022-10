“Piccole Storie Aliene”: al via la rassegna di danza al Cassero

“Piccole Storie Aliene” – la rassegna di danza contemporanea diretta da Marcello Valassina e promossa da Con.Cor.D.A./Francesca Selva e realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura di Grosseto con il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per valorizzare i progetti di ricerca la ricerca delle compagnie di danza contemporanea e degli artisti emergenti – apre i battenti venerdì 21 ottobre alle 18.30 al Cassero di Grosseto con due produzioni della Compagnia Asmed – Balletto di Sardegna.

Si comincia con “Mater Lucis“. Una potente e suggestiva riflessione sull’interazione tra uomo e cosmo. “Per allinearsi con il fluire della vita, gli esseri umani devono sensorialmente sperimentare la consapevolezza dell’essere parte del cosmo, dell’essere ponte tra microcosmo e macrocosmo, del vivere come onde di un moto eterno e imparare ad ascoltare e percepire il flusso del tempo e della natura, a rispettare il necessario movimento della vita, tra presenza e assenza, parola e silenzio, vita e decadimento“, spiega la coreografa ed interprete Simona Perrella.

Subito dopo andrà in scena “NOw LOadiNg” di e con Manolo Perazzi della stessa compagnia. Calato in una realtà che emula il virtuale, il protagonista dello spettacolo, un essere dalle sembianze umane si ritrova ad affrontare e vivere ripetutamente le stesse situazioni, interrogandosi circa le possibilità di spezzare questa monotonia. Come spettatori, assistiamo a una presa di coscienza che si colloca al centro di un ribaltamento cronologico. Il confine tra realtà e paradosso si sfoca e si assottiglia rovesciando ogni logica di causa ed effetto, impedendoci di distinguere il principio e la fine. A seguire sono previsti brevi incursioni di giovani autori selezionati dal concorso “In cerca d’autore”.

E alle 19.30 l’aperitivo conviviale compreso nel costo del biglietto (10 euro). I posti sono limitati per cui è consigliata la prenotazione ai numeri 393.3650238, 0564.488083 o 0564.488084 o all’indirizzo e-mail casseroindanza@gmail.com.