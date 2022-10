“Piccole storie aliene” approda al Cassero: un weekend a ritmo di danza

Ogni artista ha una storia chiusa nel cassetto. Già scritta o ancora da scrivere. Che non ha ancora raccontato perché “venuta da un altro pianeta”. Con l’idea di raccogliere queste storie e portarle in scena, nasce la rassegna “Piccole storie aliene“, a cura di Marcello Valassina che per la prima volta arriva a Grosseto.

Venerdì 21 e sabato 22 ottobre sarà il Cassero, nel suggestivo spazio delle Casette cinquecentesche, ad ospitare le performance di giovani artisti e compagnie consolidate, che per questa occasione speciale metteranno in scena produzioni “marziane”, quadri estemporanei per riflettere insieme sulla società contemporanea e i suoi tabù con l’obiettivo di romperne qualcuno ed immaginare nuovi mondi possibili. Con le performance dal vivo torna anche l’aspetto conviviale di questo appuntamento molto atteso da curiosi e appassionati di danza contemporanea. Dopo ogni spettacolo è previsto un aperitivo compreso nel costo del biglietto (10 euro). I posti sono limitati per cui è consigliata la prenotazione ai numeri 393.3650238, 0564.488083, 0564.488084 o all’indirizzo e-mail casseroindanza@gmail.com.

“La percezione che gli artisti hanno di sé è quella di essere al tempo degli alieni e degli esseri alienati, di far parte di una comunità marziana, ‘diversamente sensibile’, che trova sempre maggiori difficoltà nell’esprimersi, vincendo la tentazione quotidiana di estraniarsi – ha spiegato Marcello Valassina, ideatore del progetto –: attraverso la loro ricerca che devia dai percorsi ordinari, abbiamo la possibilità di vedere il mondo con altre lenti”.

Si comincia venerdì 21 ottobre alle 18.30 con “Mater Lucis”, di e con Simona Perrella, e “NOw LOadiNg”, di e con Manolo Perazzi della Compagnia Asmed – Balletto di Sardegna. A seguire sono previste brevi incursioni di giovani autori selezionati dal concorso “In cerca d’autore”.

Sabato 22 ottobre invece andranno in scena “Corpomemory” della compagnia Ariella Vidach AiEP e “Ex voto” della compagnia Con.Cor.D.A./Francesca Selva.

“Piccole storie aliene” è la rassegna di danza contemporanea diretta da Marcello Valassina, promossa da Con.Cor.D.A./Francesca Selva e realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura di Grosseto con il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per valorizzare i progetti di ricerca la ricerca delle compagnie di danza contemporanea e degli artisti emergenti.