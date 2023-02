“Piccole iene contro il bullismo”: classe maremmana vince premio nazionale

In occasione della Giornata internazionale contro il bullismo e cyberbullismo, gli studenti e le studentesse di tutte le scuole di Follonica, accompagnati dai loro insegnanti, si sono riuniti per dire “no” al cyberbullismo in piazza a Mare. All’evento ha preso parte l’assessore Mirjam Giorgieri. Il flashmob realizzato non è nient’altro che la conclusione del progetto di rete dal titolo “La tua vita non è un hashtag“, che ha visto le classi impegnate in tante attività svolte a partire dall’inizio dell’anno, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani all’uso corretto della rete.

Ciascun ordine di scuola ha mostrato, sfilando nella piazza, gli slogan creati, i cartelloni e i drappi. Le classi si sono esibite in una coreografia in cui hanno mostrato come il cyberbullismo possa creare sofferenza fisica e psicologica, evidenziando la necessità di spezzare la catena della comunicazione ostile. Una coreografia creata da insegnanti e alunni che in una manciata di minuti ha racchiuso un importante messaggio: no alla violenza e sì all’inclusione e all’integrazione. Alla fine ha trionfato l’amicizia, la gioia di essere insieme e la felicità della condivisione. Infine, tutti i partecipanti hanno significativamente gridato “Bullout“, alzando le mani al cielo.

«Sensibilizzare i ragazzi e le ragazze su questi temi è fondamentale: significa proporre sempre di più una scuola pubblica inclusiva e paritaria – afferma Giorgieri –. Giornate come quella di oggi permettono di lavorare sugli elementi di emarginazione, rendendoli argomento di integrazione. Un modo, questo, per rendere tutti e tutte migliori».

La scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” ha avuto un’ulteriore soddisfazione: la classe II B ha ottenuto il primo premio con un video dal titolo “Piccole iene contro il bullismo” nel concorso nazionale del Club alpino italiano promosso dal Ministero dell’istruzione.

Il video, che sarà caricato su YouTube dal Cai, è seguito a un importante videocollegamento al quale si sono collegate le classi della scuola “Arrigo Bugiani” per assistere alla premiazione. Alla proclamazione della vittoria del primo piano un grido di giubilo si è levato unanime nella scuola, la II B ha gioito con i suoi insegnanti e non è mancato un segno di commozione per un premio così importante. Il video è caricato al seguente link: https://youtu.bey9AXm7UVz48.

Questa la motivazione del CAI che ha reso la scuola “A. Bugiani” orgogliosa del riconoscimento ottenuto: «Attraverso l’impiego di una grammatica, di un linguaggio e di un ritmo che rievocano l’impostazione di un noto format televisivo, si mettono a confronto atteggiamenti di indifferenza o comportamenti non adeguati con azioni positive e utili ad attenuare le dolorose conseguenze del fenomeno attuate da varie figure che operano nella scuola. Narrazione efficace con buon ritmo e validi contenuti. Che dire? Competenze digitali, di cittadinanza, di creatività, di linguaggio efficace hanno reso ai ragazzi possibile creare questo video che diffonderemo in tutte le classi dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” e gli alunni di II B lo presenteranno ai loro compagni. Un ulteriore riconoscimento di un lungo lavoro didattico che porta i ragazzi alla creazione di prodotti veramente di alta qualità».