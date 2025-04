Piazza della Palma, i commercianti: “Aumentano adesioni a petizione sul cantiere, battaglia di senso civico”

Grosseto. “A costo di sembrare insistenti e inopportuni, ci teniamo a fornire gli aggiornamenti della raccolta firme per la petizione per la verità sul cantiere di piazza della Palma (?), gli, ormai, famosi bollini rossi in vetrina”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giandomenico Torella, a nome dei commercianti di piazza della Palma, a Grosseto.

“Siamo partiti con un’idea semplice, ma difficile al contempo: coinvolgere i cittadini nella richiesta di convocazione della V Commissione controllo e garanzia del Comune e, se poi emergessero fatti concretamente validi, la Commissione d’inchiesta – continua la nota -. Siamo partiti dai commercianti e abbiamo chiesto di darci una mano. Di giorno in giorno si allunga la lista di commercianti che ci aiutano a raccogliere firme, per una petizione che ormai si identifica con i ‘bollini rossi’ in vetrina”.

I commercianti

Questi sono i commercianti che da subito aderiscono all’iniziativa:

Dentro le mura

1. Trattoria Movida;

2. Perlage;

3. Manga Genesis;

4. Affinity bar;

5. Libreria delle ragazze;

6. Libreria Palomar;

7. Antica calzoleria di Grosseto;

8. Librerie Paoline;

9. Boutique Santini;

10. Caffe Carducci;

11. Libreria Mondadori;

12. Gallery caffe;

13. Caffe Gallery;

14. Candy Land;

15. Coin casa;

16. Farmacia Severi;

17. North Sails Collection;

18. Affinity bar;

19. Mahzel;

20. Barberia “Giuseppe”;

21. Atelier Martini;

22. Negozi Poli;

23. Erboristeria Pacini;

24. Tozzi Elettronica;

25. Portineria del palazzo della Provincia (in piazza martiri d’Istia).

Fuori delle mura:

26. Caffe Giannoni;

27. Gri.Filo.Lab.;

28. Ritual coffee;

29. Casa del cucito;

30. Macelleria Pino e Luca;

31. Boutique del Chiodo,

I manifesti sono esposti anche nella bacheca del Polo universitario grossetano.

“Poi, siccome siamo in epoca social, è cominciata la raccolta su change.org, al link https://chng.it/mPnRXZWBn4. Siamo presenti su X come @piazzadpalma. Ma con tutti gli sforzi che possiamo fare, anche con il supporto e la collaborazione sia della carta stampata sia dei quotidiani on line, sarebbe tutto inutile se non passa questo principio: quello che ci interessa più di tutto è che questa iniziativa non venga vista come contro un ente (il Comune) o un partito o una coalizione), non ha bandiere nè colori; è una battaglia di senso civico – termina il comunicato –. Siamo all’antica e crediamo nella democrazia, crediamo che tra gli oneri degli amministratori ci sia quello di rendere conto del loro operato, di godere dei successi (se ci sono) e di ammettere gli errori (e quelli sì, ci sono)”.