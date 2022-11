“Piazza bella piazza”: continuano gli eventi nei pressi dell’Emporio solidale

Il pomeriggio di giovedì 3 novembre, nella piazza adiacente all’Emporio solidale, in via dei Barberi 108, si terrà alle 17.30 un aperitivo offerto con prodotti a marchio Coop, per conoscere i candidati soci alla sezione di Grosseto. Successivamente, dalle 19.00, il Team Diffusion intratterrà i presenti con sessioni di live painting, break-dance e la musica di Dj Krazo, un appuntamento a cui gli appassionati dell’hip-hop non possono mancare.

L’evento si inserisce all’interno del progetto “Piazza Bella Piazza“, volto a far conoscere questo supermercato speciale dedicato alle famiglie in difficoltà, oltre che a rigenerare la piazza del centro commerciale con tutti i giovani che negli anni si sono allontanati, grazie soprattutto al lavoro dei tanti team e delle associazioni coinvolti.

L’ingresso è sempre gratuito ed aperto a tutti.