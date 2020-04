Una piattaforma di trading è la finestra di un trader sul mercato e sul luogo in cui trascorrerà la maggior parte del tempo.

Ecco perché una piattaforma di trading robusta, sicura e potente è un must quando si seleziona un broker e questo concede un vantaggio immediato.

Molti broker offrono piattaforme di trading proprietarie ed è sempre una buona idea controllare le loro funzionalità con un account demo prima di richiedere un account reale. Le piattaforme di trading sviluppate internamente possono essere molto potenti e presentano una serie di opzioni che possono semplificare il tuo trading.

Dall’altro lato, ci sono anche piattaforme di trading di terze parti, come MetaTrader 4. MetaTrader è la piattaforma di trading più popolare tra i commercianti al dettaglio, con una grande comunità online e migliaia di componenti aggiuntivi disponibili per qualsiasi stile e strategia di trading. La piattaforma presenta una gamma di ordini di mercato diversi, strumenti grafici avanzati, funzionalità di backtest e trading automatizzato, il tutto racchiuso in un’interfaccia di facile utilizzo.

Inoltre, se hai già negoziato su MetaTrader, troverai molto più facile passare a un altro broker che offre anche MetaTrader.

Anche le app di trading mobile e le piattaforme basate sul Web sono un must nei mercati finanziari in rapido movimento oggi. Con le app mobili, sarai in grado di aprire, gestire e chiudere operazioni direttamente sul tuo smartphone o tablet, ovunque tu sia. Alcune app forniscono anche strumenti di ricerca e creazione di grafici, che ti consentono di analizzare il mercato in movimento e di effettuare uno scambio ogni volta che si presenta un’opportunità di trading.

Analogamente alle app mobili, le piattaforme di trading basate sul Web ti consentono di accedere da qualsiasi computer con un browser Web: in biblioteca, in aeroporto o nel tuo Internet café preferito.