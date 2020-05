Piano strutturale e Piano operativo: prorogata al 16 luglio la scadenza dell’avviso pubblico

Una nuova scadenza per l’Avviso pubblico legato al Piano strutturale e Piano operativo: il nuovo termine è stato fissato per 16 luglio 2020 così da agevolare cittadini, associazioni di categoria e tutti i soggetti interessati che, in questo modo, possono continuare a proporre istanze e suggerimenti all’Amministrazione comunale.

Si ricorda che è ancora possibile dare il proprio contributo per il questionario legato al percorso partecipativo: il form si compone di alcune domande anagrafiche, suggerimenti sulle strategie e sulle azioni che il Comune dovrebbe attuare, fino alla possibilità di inserire segnalazioni puntuali di luoghi da tutelare o criticità da migliorare.

Avviso e questionario sono disponibili sulla pagina del progetto “Grosseto è…partecipazione” e sulla pagina del Garante dell’informazione e della partecipazione ai seguenti link:

https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/garante-informazione-e-partecipazione/