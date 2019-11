Piano strutturale, al via il procedimento: “Strumento fondamentale per lo sviluppo della città”

Saranno le commissioni consiliari del 5 e del 7 novembre a iniziare ad analizzare il quadro conoscitivo relativo all’avvio del futuro Piano strutturale, il cui avvio sarà poi discusso in Consiglio comunale nella seduta del 18 novembre prossimo.

Il sindaco e la giunta, insieme agli uffici comunali del governo del territorio e l’architetto Silvia Viviani – estensore del piano insieme ad un gruppo di professionisti – sono a lavoro da tempo per partire con la prima tappa, quella di avvio del procedimento di revisione del Piano strutturale, come previsto dalle norme regionali.

“È un lavoro fondamentale per la città, al quale seguirà la revisione del futuro piano operativo – spiegano Antonfranesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi -. Siamo pronti ad aprire questa stagione importante per la città che inizia con l’avvio del procedimento di revisione del piano strutturale e, subito dopo, quello che finora ha avuto il nome di regolamento urbanistico, al quale seguirà la fase di partecipazione con la cittadinanza fino all’adozione del piano strutturale e del piano operativo medesimi“.

Il Piano strutturale è lo strumento che definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale. Indica gli indirizzi di sviluppo e il perimetro del territorio urbanizzato rispetto al territorio aperto.

“È un momento fondamentale per la città – concludono sindaco e assessore – per scrivere tutti insieme il futuro di Grosseto, nella speranza che le forze migliori della città, sociali ed economiche, insieme alle istituzioni, riescano a lavorare coerentemente per il bene e lo sviluppo della nostra comunità. Auspichiamo che nessuno si sottragga a questo impegno che tutti accomuna e che rappresenta il principale atto di governo del territorio“.