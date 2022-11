Urbanistica: il Comune avvia l’iter per il Piano strutturale e il Piano operativo

L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato lo scorso mese di settembre l’avvio del procedimento del Piano operativo comunale che sostituirà, come previsto dalle normative regionali, il vecchio regolamento urbanistico.

La Giunta del sindaco Elena Nappi, oltre a riavviare il procedimento per il nuovo Piano strutturale, ha contestualmente attivato le procedure per la redazione del primo Piano operativo del Comune castiglionese.

«L’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici è uno degli obiettivi strategici e fondamentali di questo mandato – afferma Nappi – ed è nostra intenzione arrivare alla loro definitiva approvazione in Consiglio comunale in tempi ragionevolmente brevi, nel rispetto ovviamente delle tempistiche tecniche previste. In campagna elettorale abbiamo raccolto le istanze dei cittadini, delle associazioni di categoria e del tessuto produttivo del territorio e tutti, indistintamente, hanno chiesto di non perdere tempo e mettere in campo le nostre forze per attuare interventi tempestivi e strutturali al fine di far ripartire l’indotto economico del nostro paese».

«Nel luglio del 2019 – dichiara il vicesindaco Federico Mazzarello, delegato all’urbanistica e al governo del territorio – la passata amministrazione aveva già avviato l’iter per l’adozione del Piano strutturale ormai scaduto, ma le problematiche legate al Covid e la vicina scadenza elettorale hanno imposto un brusco rallentamento dei lavori impedendoci di arrivare all’adozione. Oggi, dopo un’attenta e mirata riorganizzazione degli uffici, siamo in grado di ripartire e iniziare a dare quelle risposte che il mondo del lavoro chiede con forza alla Pubblica amministrazione per far rilanciare l’economia, creare opportunità di sviluppo, occupazione e dotare il Comune di nuovi e aggiornati strumenti urbanistici al passo con le attuali esigenze ed in linea con la situazione economico sociale post pandemica. Ad oggi siamo in grado di fare un bilancio dei risultati prodotti dal nostro regolamento urbanistico approvato nell’estate del 2015 e valutare quali aspetti hanno funzionato e quali non hanno prodotto l’utilità sperata. In questi ultimi anni sono cambiate le necessità sociali ed economiche della popolazione, le modalità di vivere e le esigenze di famiglie ed imprese. Avere strumenti urbanistici nuovi, aggiornati, che guardino al futuro, è sempre più indispensabile per un’amministrazione proiettata a realizzare una strategia di lungo respiro».

«Abbiamo istituito il nuovo ufficio di Piano – spiegano Nappi e Mazzarello -, diretto dal responsabile dell’ufficio urbanistica, Fabio Menchetti, e coordinato dall’architetto Rita Monaci, che si avvalgono di una squadra interna ben rodata e competente, alla quale potremmo, a seconda delle esigenze, aggiungere figure professionali esterne. Già dal mese di aprile l’esecutivo ha dato mandato all’ufficio Pianificazione di studiare le carte del Piano strutturale e del regolamento urbanistico per fotografare la situazione esistente e riordinare il materiale al fine di avere un quadro conoscitivo pronto per il mese di ottobre e, ad oggi, siamo andati oltre, avendo lavorato sulla parte cartografica e digitale delle mappe del territorio comunale così da poter concordare, già dal prossimo mese, il calendario di incontri con cittadini, professionisti e parti sociali».

«Gli incontri, previsti dalla legislazione nazionale e regionale – concludono primo cittadino e vicesindaco – saranno anche un utile strumento di confronto tra la cittadinanza e l’amministrazione per arrivare ad una pianificazione condivisa, utile allo sviluppo del territorio comunale e che sappia anticipare le conseguenze della congiuntura economica internazionale».