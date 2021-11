Deposito Renieri: la Prefettura ha aggiornato il piano di emergenza esterna

C’è tempo fino all’11 dicembre per consultare il testo aggiornato del piano di emergenza esterna del deposito Renieri Commerciale srl.

Il deposito si trova in via Scansanese 350 e svolge attività di stoccaggio e commercio di gpl. Gli atti sono pubblicati sull’albo pretorio on line del Comune di Grosseto (atto n. 2021/144957) e sulla pagina web della Prefettura (http://www.prefettura.it/grosseto).

Entro il 20 dicembre i cittadini interessati potranno far pervenire alla Prefettura, in piazza Rosselli 1, oppure tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.prefgr@pec.interno.it, osservazioni, proposte o richieste relative al piano.

Qui è possibile consultare la documentazione: https://new.comune.grosseto.it/web/novita/deposito-renieri-ecco-il-piano-di-emergenza-aggiornato-dalla-prefettura/