“Legge antifascista”, l’appello: “Andate in Comune a firmare la petizione”

La “Legge antifascista” è il nome del progetto di legge di iniziativa popolare che ha lanciato il sindaco di Stazzema, Comune segnato nel 1944 da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari nazifascisti.

“La proposta di legge del sindaco Maurizio Verona propone che chiunque propagandi, attraverso messaggi inneggianti o attraverso la vendita e la produzione di oggetti, i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che la pena sia aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici – si legge in un comunicato firmato dagli antifascisti e dalle antifasciste follonichesi -. Per poter procedere con la proposta di legge devono essere raccolte in tutta l’Italia 50.000 firme entro il 26 marzo. È possibile firmare nel proprio comune di residenza. A Follonica, in particolare, è possibile prendere appuntamento telefonando agli uffici comunali al numero 0566.59264″.

“Compatibilmente con la situazione epidemiologica, nelle prossime settimane un gruppo di antifascisti e antifasciste follonichesi, che si rifanno agli ideali della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, ha deciso di procedere alla raccolta firme tramite banchetti e/o postazioni fisse alla presenza del consigliere comunale Enrico Calossi, che ringraziamo per aver dato la disponibilità ad essere presente e ad autenticare le firme – termina la nota -. Per maggiori informazioni sulla locazione dei banchetti basterà scrivere alla e-mail leggeantifascistafollonica@gmail.com”.