“Stop a sanatoria per clandestini e a cartelle Equitalia”: la petizione della Lega arriva in Maremma

Tornano domani i gazebo della Lega e in provincia di Grosseto saranno quattro quelli allestiti: a Grosseto, a Follonica, a Massa Marittima ed a Roccastrada.

Il segretario federale Matteo Salvini chiama i militanti ad una raccolta firme per l’Italia del lavoro, dicendo “stop alla sanatoria per i clandestini” e “stop alle cartelle di Equitalia”.

“I gazebo – afferma il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi – sono il nostro strumento di partecipazione alla politica, con cui i militanti ed i dirigenti si confrontano con i cittadini sulle tematiche sentite. Si tratta anche per noi della Lega di Grosseto di un passaggio fondamentale sulla ripartenza, dopo la visita a Follonica e nel capoluogo di Matteo Salvini che ci ha dato la spinta verso quello che sarà un intenso periodo elettorale a sostegno di Susanna Ceccardi. Con i gazebo proseguirà anche la campagna di tesseramento che era stata rallentata a causa del periodo del Covid. Contiamo di avere una grande partecipazione e ringrazio i militanti e volontari che, in un periodo come questo, con tante attività che stanno iniziando a lavorare grazie alla stagione turistica, hanno deciso di contribuire alla causa della Lega ed al successo della giornata di sabato”.

Quattro saranno le postazioni in cui si potrà firmare. A Grosseto il gazebo sarà allestito nella sede di via Ferrucci 2/C dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. A Follonica saranno due i gazebo. Uno in sede, in via Bicocchi 93, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, l’altro solo per domani mattina, dalle 9 alle 13, in via Roma. A Massa Marittima i volontari saranno in piazza XXIV Maggio dalle 9 alle 13, mentre nel comune di Roccastrada si potrà firmare nella sede di Sticciano, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.