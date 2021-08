Grosseto al Centro: “500 firme in due giorni per difendere la spiaggia libera di Marina”

Sono circa 400 le firme raccolte sabato e domenica, sul lungomare, a difesa della spiaggia libera di Marina di Grosseto dal candidato sindaco Marcello Campomori e dai volontari dell’associazione Grosseto al Centro, aiutati anche da altri cittadini che si sono resi disponibili per l’occasione. Alle 400 firme cartacee si sommano un centinaio di firme on-line.

“Grossetani e turisti di Marina di Grosseto stanno firmando in queste ore la petizione con cui chiedono al sindaco di Antonfrancesco Vivarelli Colonna e alla sua amministrazione di revocare la procedura di concessione all’ulteriore stabilimento balneare a Marina di Grosseto, ce ne sono già trentuno, e per mantenere l’attuale spiaggia libera fruibile gratuitamente da tutti. Si tratta dello specchio di spiaggia libera tra i bagni Sirena e Pineta, all’altezza di Villa Gaia – si legge in una nota di Grosseto al Centro -. La raccolta firme continua: troverete i moduli per firmare, insieme ai volontari di Grosseto al Centro, tutte le mattine fino a venerdì, dalle 10 alle 12.30, in centro, ai tavolini esterni del Bar del Corso, a pochi metri dal Municipio. È possibile sottoscrivere la petizione anche on-line, andando sul sito grossetoalcentro.it e cliccando sul banner ‘Difendiamo la spiaggia libera‘”.

In foto alcuni volontari con i moduli della petizione davanti allo specchio di spiaggia interessato.