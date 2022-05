“Peter Pan”: lo spettacolo per bambini in scena al teatro degli Industri

Un appuntamento in orario serale, sabato 7 maggio, alle 21, al Teatro degli Industri, per lo spettacolo conclusivo di “Sipario incantato”, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie, realizzata dal Comune di Grosseto con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

In scena una storia che ha fatto sognare e volare moltissime generazioni: “Peter Pan”. I biglietti sono disponibili online (comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro, che sabato 7 maggio sarà aperto, dalle 18 alle 20.30. Lo spettacolo, diretto da Tonio De Nitto con la collaborazione drammaturgica di Riccardo Spagnulo, è consigliato per bambini e ragazzi dai 7 anni. Sul palco Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale, Luca Pastore e Fabio Tinella. La produzione è di Factory compagnia transadriatica – Fondazione Sipario Toscana.

“Peter Pan” è la storia di un ragazzo che si rifiuta di crescere e della perdita del suo e del nostro mondo più intimo e incantato: la nostra infanzia, Un giovane adolescente che non vuole abbandonare il bambino che è in lui, ma che si ritrova ad affrontare avventure ed esperienze che lo fanno diventare grande senza volerlo e troppo presto. Una storia che ci porta a viaggiare in un mondo parallelo, inseguendo il tempo che fugge, passando da giardini segreti, isole che non ci sono e uno spazio senza confini fisici e temporali. Un racconto che insegna ai figli e ai genitori che il tempo trascorso insieme è il tempo più prezioso.