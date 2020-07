“Perduto Yemen”: il film proiettato nel giardino della biblioteca di storia dell’arte

Domenica 2 agosto, alle 21, nel giardino della biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, l’Accademia del Libro invita alla presentazione del film di Aldo Piroso “Perduto Yemen“, con un intervento di Maurizio Melani su “Lo Yemen nella storia e nei conflitti regionali e globali”.

A marzo 2015 nello Yemen è scoppiata la guerra. Da allora, nel Paese più povero della penisola arabica si sta consumando una grande tragedia ai danni della popolazione civile, presa di mira con attacchi indiscriminati sferrati contro gente inerme nei mercati, negli ospedali, nei luoghi di culto e di ritrovo, sui mezzi di trasporto privati e collettivi. Si tratta di un vero e proprio gioco al massacro, di orrendi crimini contro l’umanità.

Chi sono gli attori responsabili di tali atrocità? Quali le cause del conflitto? Quali paesi sono coinvolti nell’enorme commercio di armi funzionale a questa orrenda distruzione di massa? Come mai questa guerra non accenna a finire, nonostante i dichiarati sforzi dell’Onu per una soluzione pacifica? Perché di una tale tragedia si parla così poco?

Il film di Aldo Piroso, che sarà proiettato domenica sera, vuole essere un piccolo contributo per infrangere questo assordante silenzio, per fare il punto della situazione e cercare di trovare qualche risposta a queste domande. Non si tratta di un documentario di guerra: le poche immagini che la richiamano sono prese in prestito e usate solo simbolicamente. Il suo scopo non è quello di sostenere le ragioni di una delle parti in gioco, bensì di provare a dipanare la complicata situazione geopolitica dell’area.

Realizzato con immagini di prima mano del Paese risalenti a prima dell’inizio della guerra, esso vuole essere una testimonianza diretta della magia di quel mondo, della sua bellezza, della straripante umanità che lo abita, dell’immensa ricchezza che tutti noi stiamo perdendo. E’ un grido di dolore dalla parte delle vittime, della popolazione civile, di chi non ha voce, che reclama risposte concrete da parte dello spettatore.

Dopo la proiezione del film Maurizio Melani, già ambasciatore italiano in Iraq e profondo conoscitore della storia e della realtà geopolitica mediorientale, interverrà sul tema dello Yemen nella storia e nei conflitti regionali e globali.

L’incontro si terrà nel giardino della biblioteca comunale di storia dell’arte nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione e sicurezza, con prenotazione al numero 335.7617773.