Percorso nascita: tutti i riferimenti per le mamme della provincia di Grosseto

Nel territorio della Asl Toscana Sud Est, i percorsi assistenziali rivolti alla gravidanza, al parto e al neonato non hanno subito variazioni. Tutte le prestazioni ambulatoriali e consultoriali sono mantenute e i Punti nascita di Arezzo, Grosseto, Montevarchi, Poggibonsi e Nottola accolgono le partorienti con tutti i servizi previsti.

In questo periodo l’accesso agli ospedali, per tutti gli utenti, avviene dal Pronto Soccorso, dove è presente un primo filtro per la valutazione dello stato di salute. Lo stesso vale per le partorienti, che vengono poi prese in cura nell’area Nascita del reparto di Ostetricia e Ginecologia.

“Per le donne in gravidanza e per le signore che hanno partorito i consultori e i Punti Nascita sono dei riferimenti importanti – spiega Patrizia Petruccioli, direttore dell’Uop Integrazione organizzativa e gestionale risorse ed attività ostetriche e di supporto all’assistenza per la Sud Est –; anche se in questo periodo abbiamo dovuto sospendere una serie di attività di gruppo per assicurare massima sicurezza alle gestanti e alle mamme, i nostri servizi di assistenza sono completamente attivi sia in ospedale che in consultorio. Per limitare gli spostamenti ed assicurare ugualmente le risposte necessarie abbiamo predisposto dei riferimenti telefonici e delle mail tramite i quali le signore possono contattarci. Il nostro obiettivo è, adesso come sempre, stare con le donne e non farle sentire sole”.

Ecco tutti i riferimenti per la provincia di Grosseto, sia negli ospedali che nei consultori. Le donne in gravidanza o che hanno già avuto un figlio possono contattare il personale secondo le informazioni qui di seguito (per le altre fasce orarie non riportate nell’elenco, fare riferimento ai centralini degli ospedali).

Ospedale Misericordia di Grosseto

Tel: 0564.485133 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14;

e-mail: venere.coppola@uslsudest.toscana.it.

Consultorio Colline dell’Albegna

Tel: 0564.869116 e 0564.869340, dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13.

Consultorio/Ambulatori Area grossetana e Colline Metallifere

Cellulare: 338.6795534, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.